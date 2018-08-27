إيران تكشف عن “أهم بنود” اتفاقية التعاون العسكري مع سوريا

كشف وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، الاثنين، عما وصفه بأهم بنود اتفاقية التعاون العسكري مع سوريا التي وقعها أمس مع نظيره السوري العماد علي عبدالله أيوب.

وقال العميد حاتمي في مقابلة مع قناة “الميادين” التي تبث من بيروت، إن “أهم بنود اتفاقية التعاون العسكري مع سوريا هو إعادة بناء القوات المسلحة والصناعات العسكرية الدفاعية السورية لتتمكن من العودة إلى قدرتها الكاملة”.

وأضاف حاتمي، الذي يزور دمشق منذ يوم أمس الأحد، أن “الاتفاقية التي وقعناها تمت في ظروف أفضل لسوريا من الوضع السابق بعد الانتصارات العسكرية التي حققها الجيش السوري”.

واعتبر أن “بلاده تستطيع أن تقدم خدمة جيدة في مجال المشاركة بإعادة بناء القوات المسلحة والصناعات العسكرية”.

وتدهورت أوضاع القوات السورية، كما استُهدفت المواقع والصناعات العسكرية، نتيجة الحرب المستمرة منذ 7 سنوات بين نظام بشار الأسد والمعارضة، فيما قصفت إسرائيل مرات عدة مواقع عسكرية سورية.