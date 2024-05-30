حرس الحدود الإيراني يقتل 4 باكستانيين في إقليم بلوشستان

قتل 4 باكستانيين وأصيب آخران، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء الماضي، بعدما فتحت قوات إيرانية النار في إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غربي باكستان، وفق "رويترز".

وأكد المسؤول عمر جمالي أن إطلاق النار وقع في منطقة "واشوك" قرب الحدود الباكستانية الإيرانية.

من جهته، قال المسؤول في واشوك، نعيم عمراني، إنه يجري فتح تحقيق لتحديد سبب إطلاق النار.

وأجرى الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، زيارة رسمية إلى باكستان، في أبريل/ نيسان الماضي، استمرت 3 أيام، في وقت سعت فيه الجارتان إلى إصلاح العلاقات بعد ضربات عسكرية متبادلة غير مسبوقة هذا العام.

واعتُبرت زيارة رئيسي خطوة رئيسية نحو استعادة زخم العلاقات مع إسلام أباد.