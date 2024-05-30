حرس الحدود الإيراني يقتل 4 باكستانيين في إقليم بلوشستان
قتل 4 باكستانيين وأصيب آخران، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء الماضي، بعدما فتحت قوات إيرانية النار في إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غربي باكستان، وفق "رويترز".
وأكد المسؤول عمر جمالي أن إطلاق النار وقع في منطقة "واشوك" قرب الحدود الباكستانية الإيرانية.
من جهته، قال المسؤول في واشوك، نعيم عمراني، إنه يجري فتح تحقيق لتحديد سبب إطلاق النار.
وأجرى الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، زيارة رسمية إلى باكستان، في أبريل/ نيسان الماضي، استمرت 3 أيام، في وقت سعت فيه الجارتان إلى إصلاح العلاقات بعد ضربات عسكرية متبادلة غير مسبوقة هذا العام.
واعتُبرت زيارة رئيسي خطوة رئيسية نحو استعادة زخم العلاقات مع إسلام أباد.
ولدى إيران وباكستان تاريخ من العلاقات المتوترة، لكن الضربات الصاروخية في يناير/ كانون الثاني الماضي، شكلت أخطر الحوادث منذ سنوات.
واستدعت باكستان سفيرها في طهران، ولم تسمح لنظيره بالعودة إلى إسلام أباد، فضلًا عن إلغاء جميع المحادثات الدبلوماسية والارتباطات التجارية رفيعة المستوى.
وشهدت الجهود السريعة اللاحقة لخفض التوترات إصدار تأكيدات متبادلة على احترام كل طرف لسيادة الطرف الآخر وسلامة أراضيه، إلى جانب تعهدات بتعزيز التعاون الأمني وطلب عودة السفيرين لموقعيهما.
وقالت إسلام اباد إنها ضربت قواعد لجبهة تحرير بلوشستان وجيش تحرير بلوشستان الانفصاليين، في حين قالت طهران إنها ضربت مسلحين من جماعة جيش العدل.
وتنشط الجماعات المسلحة في منطقة تضم إقليم بلوشستان في جنوب غربي باكستان، وإقليم سستان وبلوشستان بجنوب شرقي إيران.