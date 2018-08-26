إيران تعيد اعتقال ناشطة إيرانية بعد إطلاق سراحها مؤقتًا

أعادت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، موظفة الإغاثة الإيرانية البريطانية نازانين زاغاري راتكليف، المحكوم عليها بالسجن لمدة خمسة أعوام إلى السجن، بعد رفض طلب لتمديد إطلاق سراح مؤقت لها مدته ثلاثة أيام.

واعتقلت السلطات الموظفة، التي كانت تعمل مديرة لأحد مشاريع مؤسسة تومسون رويترز، في أبريل/ نيسان 2016، في أحد مطارات العاصمة الإيرانية طهران أثناء محاولتها العودة إلى بريطانيا بصحبة طفلتها البالغة من العمر عامين بعد زيارة عائلية.

وأُدينت “نازانين” بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران وهو اتهام نفته عائلتها، ومؤسسة “تومسون رويترز”، وهي منظمة خيرية مستقلة عن شركة تومسون رويترز، وعن خدمة رويترز الإخبارية.

من جانبه، أكد زوجها ريتشارد راتكليف، المقيم في بريطانيا، في بيان، أنها عادت إلى السجن في طهران لقضاء باقي فترة عقوبتها، بحسب “رويترز”.

وقالت الوزارة في بيان:”لا نعتقد أنه من مصلحة أي من مواطنينا المعتقلين، الذين يحملون جنسيات مزدوجة، تقديم تعليق مفصل عن أي حالات فردية”.