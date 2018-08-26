الرئيس الأفغاني يرفض استقالة أكبر ثلاثة مسؤولين عن الأمن

أعلنت الحكومة الأفغانية، أن الرئيس أشرف غني رفض اليوم الأحد، الاستقالات التي قدمها أكبر ثلاثة مسؤولين عن الأمن أمس السبت.

وقدم وزيرا الدفاع طارق شاه بهرامي والداخلية ويس بارماك بالإضافة إلى معصوم ستانكزاي مدير مديرية الأمن القومي استقالاتهم السبت، بعد ساعات من استقالة مستشار الأمن القومي حنيف عتمار.

وقال هارون شاخنسوري المتحدث باسم الحكومة في بيان، إن غني طلب من المسؤولين الثلاثة مواصلة مهامهم “والعمل على تحسين الوضع الأمني”.

وقال مسؤولان كبيران بوزارة الداخلية، إن هؤلاء المسؤولين الأمنيين أشاروا إلى أن السبب الرئيسي للاستقالة هو الخلافات مع الحكومة بشأن السياسة وسط تدهور الوضع الأمني.

ولكن غني رفض الاستقالات وبدلاً من ذلك طلب منهم إيجاد طرق لمنع شن الجماعات المتشددة هجمات جديدة.

وأكد القتال العنيف بين مقاتلي طالبان والقوت الأفغانية عبر البلاد هذا العام، بالإضافة إلى تكرار الهجمات الانتحارية في كابول والمدن الرئيسية الأخرى الوضع الأمني الصعب الذي يواجه أفغانستان.

وتستعد السلطات لوقوع مزيد من الهجمات مع اقتراب الانتخابات البرلمانية التي تجري في 20 أكتوبر تشرين الأول. ولكن مع ذلك فقد صدم نطاق العنف المسؤولين الحكوميين الذين يواجهون انتقادات لاذعة بسبب طريقة معالجتهم للحرب.