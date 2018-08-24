بعد الاشتباه في اختطافها.. رسو ناقلة في توغو

رست ناقلة شحن فُقد الاتصال بها قبل أكثر من أسبوع، اليوم الجمعة، في ميناء لومي عاصمة توغو، بحسب ما أعلنت وكالة “إيالكاني” المشغلة لطاقهما.

وقالت رئيسة الوكالة، أنجيلا أوجانيسيان:”رجالنا أحياء وبخير.. والسفينة رست بالفعل في ميناء لومي (عاصمة توجو)، وقريبًا سيلتقي بهم ممثلون من شركتنا”، مضيفة:”متأكدة تقريبًا أن هذا كان هجومًا من قراصنة”.

وكانت الناقلة “بانتيلينا” المسجلة في بنما، ويعمل عليها طاقم مؤلف من 19 فردًا، فُقد الاتصال بها، على بعد 27 كيلومترًا من ميناء ليبرفيل في الجابون، في 14 آب/أغسطس، ما أثار شكوكًا حول تعرضها للاختطاف قبالة الساحل الغربي لأفريقيا، وفقًا لرويترز.

ويتألف طاقم الناقلة، التي تعمل لشحن النفط، أو المواد الكيميائية، من 17 فردًا من جورجيا، واثنين من روسيا، وتديرها شركة لوتس شيبنج ومقرها أثينا.

من جهته، قال المسؤول في وزارة الخارجية في جورجيا، فلاديمير كونستانتيندو:”الوزارة لم تتمكن بعد من التواصل مع الطاقم العائد، لكن لا يمكنها استبعاد احتمال تعرض الناقلة للاختطاف”.