مع تسلم خان سلطاته الدستورية.. خلاف مبكر مع أمريكا بسبب “محاربة الإرهاب”

بدأت بوادر الخلاف الأمريكي الباكستاني حول دور إسلام أباد بمحاربة الإرهاب وفقًا للرؤية الأمريكية بالبروز للعلن، إثر المكالمة الأخيرة التي جرت بين رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وطالبت باكستان الولايات المتحدة بإصلاح ما قالت وزارة خارجيتها إنه وصف “مجاف للحقيقة” للمكالمة، بينما قالت الخارجية الأمريكية إنها تتمسك بتوصيفها للمكالمة.

ويأتي الخلاف قبل زيارة مزمعة لبومبيو لإسلام أباد في الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول للاجتماع مع خان الذي أدى اليمين القانونية الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو تمنى النجاح لخان خلال المكالمة، وطلب منه أيضًا أن يتخذ “إجراء حاسمًا ضد جميع الإرهابيين الذين يعملون في باكستان”.

وباستمرار يثير المسؤولون الأمريكيون موضوع طالبان ومتشددين آخرين يخططون من ملاذات آمنة في باكستان لهجمات على القوات الأمريكية والأفغانية عبر الحدود، بحسب تصريحات لمسؤولين أمريكيين، وهو ما تنفيه باكستان، وفق رويترز.

وخلال ليل أمس الخميس أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن موضوع المتشددين لم يرد له ذكر على الإطلاق في المكالمة بين بومبيو وخان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية على تويتر: “تعبر باكستان عن غضبها من البيان المجافي للحقيقة الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية حول المكالمة التليفونية التي تمت اليوم”.

وأضاف: “لم يرد ذكر على الإطلاق في المحادثة لإرهابيين يعملون في باكستان، يجب تصحيح هذا فورًا”، بينما ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت بأنها لن تصدر تصحيحًا للبيان.