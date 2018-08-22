أفغانستان تأمل في ضغط روسي على طالبان لجرها لمحادثات سلام

تأمل أفغانستان بأن تتمكن موسكو من الضغط على حركة طالبان لتجري محادثات سلام مع الحكومة، بحسب ما قاله مستشار الأمن القومي الأفغاني حنيف أتمار، اليوم الأربعاء، بعد لقائه السفير الروسي في كابول.

وقال مكتب أتمار إنه أبلغ السفير الروسي أن أفغانستان تقدّر دعم موسكو لعملية السلام، وطالبها “بالضغط على متمردي طالبان لبدء مفاوضات مع الحكومة الأفغانية”.

وتعتزم حركة طالبان، وفقًا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المشاركة في محادثات سلام أفغانية في موسكو في الرابع من سبتمبر/ أيلول.

وقال اثنان من قادة حركة طالبان، هذا الأسبوع، إن الحركة رفضت عرضًا من الحكومة لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر، وقالت إنها ستواصل هجماتها، وذلك بعد سلسلة هجمات أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص.

وقال مكتب أتمار: إن السفير ألكسندر مانتيتسكي قال إن بلاده مستعدة لمساعدة أفغانستان على “إنجاح عملية السلام”.

وبحسب مسؤول كبير في كابول، فإن موسكو كثفت في الأشهر القليلة الماضية من الاتصالات المباشرة مع حركة طالبان التي تحظرها روسيا رسميًا.

ووجهت روسيا الدعوة إلى 12 دولة، بينها الولايات المتحدة؛ للمشاركة في محادثات موسكو الشهر المقبل، لكن واشنطن رفضت الدعوة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إنها تأسف للقرار الأمريكي.

ورفضت موسكو هذا العام اتهامًا من قائد كبير بحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، بأنها تدعم طالبان بل وتمدها بأسلحة.

وقال دبلوماسي غربي في كابول: إن روسيا تسعى لزيادة نفوذها وتحسين صورتها في أفغانستان، من خلال دعوة قادة طالبان لإجراء محادثات.

ولم تعلن طالبان بعد ما إذا كانت ستشارك في محادثات موسكو.