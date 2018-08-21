المحامي السابق لترامب يعترف بالتهم الموجهة إليه مقابل اتفاق

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، إن المحامي السابق للرئيس دونالد ترامب مايكل كوهن وافق على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه، ضمن تحقيق فدرالي في تعاملاته التجارية وما يشتبه أنها انتهاكات محتملة لتمويل الحملة الانتخابية لترامب، وذلك مقابل اتفاق مع القضاء، وفق فرانس برس.

ولم يصدر تأكيد للتوصل إلى اتفاق حول إقراره بالذنب الذي أوردته العديد من وسائل الإعلام بينها شبكة “إن بي سي” الإخبارية وصحيفة “نيويورك تايمز، أو عن التهم المحددة، إلا أنه من المقرر أن يمثل كوهن أمام محكمة مانهاتن الجنائية عند الساعة الرابعة عصرًا (20:00 ت غ).