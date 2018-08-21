ترامب يقول إنه سيلتقي بكيم جونغ مرة أخرى “على الأرجح”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إنه سيلتقي “على الأرجح” بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مرة أخرى.

وأضاف ترامب أنه “يرى أن كوريا الشمالية اتخذت خطوات محددة صوب نزع السلاح النووي، مدافعًا عن جهوده لإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن أسلحتها النووية، وذلك على الرغم من شكوك واسعة النطاق في استعداد كيم للتخلي عن ترسانته”.

وأصر ترامب على أن “الكثير من الأمور الطيبة” تحدث مع كوريا الشمالية، وانتقد الصين قائلًا إنها لا تقدم مساعدة مثلما كانت تفعل في الماضي بسبب نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب لرويترز، إنه يتولى ملف كوريا الشمالية منذ ثلاثة أشهر فقط، في حين تعامل سابقوه معه لمدة 30 عامًا، مشيرًا إلى وجود “كيمياء رائعة” بينه وبين كيم؛ ما كان له الفضل في تهدئة النزاع النووي.

واجتمع ترامب مع كيم في الـ 12 من يونيو/ حزيران في قمة تاريخية شهدت أول لقاء بين رئيس أمريكي ونظيره الكوري الشمالي.

ويرى منتقدون أن ترامب قدم الكثير من التنازلات لكيم بالموافقة على عقد القمَّة في المقام الأول، ومن ثم تعليق المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، في حين أن بيونغ يانغ لم تقدم إلا القليل في المقابل.