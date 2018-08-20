20 مليون دولار تزوير مصرفي وضريبي في حسابات مايكل كوهين محامي ترامب

أظهرت التحقيقات التي تجريها اللجنة الفيدرالية الأمريكية مع مايكل كوهين المحامي والمساعد السابق للرئيس دونالد ترامب، شواهد على تزوير مصرفي وتهرب من دفع الضرائب يصل إلى 20 مليون دولار.

وكشفت عن ذلك صحيفة “نيويورك تايمز”، التي عاد الرئيس ترامب ووصفها مساء أمس بـ “الفبركة” الإعلامية.

ونقلت الصحيفة أن التزوير المصرفي والضريبي كان يتم من خلال شركة تاكسيات تملكها عائلة كوهين، فضلًا عن شبهات إساءة استخدام الأموال الفيدرالية التي كانت خصصت لحملة ترامب كمرشح للرئاسة، حيث أن بعض تلك الأموال جرى استخدامها لإسكات مومسات حتى لا يكشفن عن علاقاتهن السابقة مع ترامب.

شبح ووترغيث

ونسبت “تايمز” إلى مصدرين، أن التحقيقات أوشكت على الانتهاء، علمًا بأن كوهين تحوّل في التحقيق إلى شاهد ضد ترامب، بعد أن كان مساعده ومحاميه لفترة طويلة.

من جهة أخرى، نقل موقع بوليتكو الإخباري اليوم الإثنين أن محامي كوهين، أجرى خلال الفترة القصيرة الماضية سلسلة لقاءات مع جون دين المدعي العام الأسبق الذي كان أشرف، أواسط سبعينيات القرن الماضي، على إجراءات إحالة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون للتحقيق في قضية ووتر غيت التي انتهت بإقالة الرئيس.