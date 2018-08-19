بومبيو يلتقي عمران خان في إسلام أباد

قرر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة إسلام أباد، في الخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل، يلتقي خلالها رئيس الوزراء الجديد عمران خان، وبموجبها سيكون “بومبيو” أول مسؤول أجنبي يلتقي “خان” بعد توليه رئاسة الحكومة.

ومن المتوقع أن ترافق أليس ويلز، مسؤولة مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون جنوب ووسط آسيا، بومبيو في زيارته إلى باكستان.

وستركز مباحثات الطرفين، وفقًا لمسؤول محلي، على قضيتين أساسيتين وهما، الجهود الرامية لإحياء العلاقات الوثيقة بين واشنطن وإسلام أباد، إضافة إلى دعم باكستان في خطوة تقودها الولايات المتحدة من أجل دفع عملية السلام الأفغانية قدمًا.

ورحبت الإدارة الأمريكية، أمس السبت، باختيار عمران خان رئيسًا لوزراء باكستان.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، إنّ ” الولايات المتحدة تطمح للعمل مع الحكومة المدنية الباكستانية الجديدة، لإحلال السلام والازدهار في باكستان والمنطقة”.