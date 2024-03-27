ترامب يحقق ثروة في أول يوم تداول لأسهم "تروث سوشيال" بالبورصة

حققت أسهم شركة التواصل الاجتماعي التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، "تروث سوشيال"، مكاسب بنسبة 40 بالمئة، اليوم الثلاثاء، في أول يوم تداول ببورصة ناسداك.

وكانت القيمة السوقية للشركة قبل تداول أسهمها تبلغ نحو 6.8 مليار دولار.

وجرى إطلاق "تروث سوشيال" في فبراير 2022، بعد عام واحد من حظر ترامب على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بما فيها "فيسبوك" و"إكس" (تويتر سابقًا).

وأعيد تفعيل حسابات ترامب على منصات التواصل الاجتماعي، لكنه ظل متمسكا بتدشين "تروث سوشيال"، التي تتبع مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، فيما يمتلك ترامب قرابة 60 بالمئة من أسهمها.