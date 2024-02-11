برلماني روسي يصف تعليق شولتس على مقابلة بوتين بـ"الغباء"
وصف برلماني روسي مقرب من الكرملين رد فعل المستشار الألماني أولاف شولتس، على مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بالغباء والعجز.
وفي وقت سابق، وصف شولتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، مقابلة بوتين بأنها "سخيفة"، واتهم الزعيم الروسي بالكذب "بشأن روايته التاريخية عن هذه الحرب".
وقال النائب في مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت لوكالة نوفوستي اليوم الأحد، "يبدو تصريح شولتز عاجزًا وغبيًا، لأنه جاء تحت وطأة الدور المنوط به كمهرج المحكمة، وعلى استعداد للحديث عن أي هراء، فقط حتى لا يتلقى ركلة من مالك البيت الأبيض".
ونشر كارلسون مقابلته مع بوتين على موقعه الإلكتروني مساء الجمعة، ثم نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" وعلى موقع "يوتيوب".
ومنذ نشر هذه المقابلة الأولى للرئيس الروسي مع الصحافة الغربية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، حصدت أكثر من 170 مليون مشاهدة على موقع إكس، وأكثر من 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب، بالإضافة إلى مشاهدات الناطقين بالروسية الذين تابعوها على موقع الكرملين على الإنترنت.
وفي مقابلته مع كارلسون، أوضح بوتين بالتفصيل أن موسكو لا تنوي مهاجمة دول الناتو، ولا سيما بولندا ولاتفيا أو دول البلطيق الأخرى، مستنكرا لجوء السياسيين بانتظام في الغرب إلى"تخويف" مواطنيهم من تهديد روسي مزعوم، من أجل حرف انتباههم عن مشاكل داخلية.
كما أشار الرئيس الروسي إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك أن هزيمة روسيا الإستراتيجية في الصراع مع أوكرانيا أمر مستحيل، لذا إذا كان لديهم مثل هذا الفهم الواقعي، فعليهم أن يفكروا في خطواتهم التالية، في حين أن موسكو مستعدة للحوار.