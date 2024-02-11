برلماني روسي يصف تعليق شولتس على مقابلة بوتين بـ"الغباء"

وصف برلماني روسي مقرب من الكرملين رد فعل المستشار الألماني أولاف شولتس، على مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بالغباء والعجز.

وفي وقت سابق، وصف شولتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، مقابلة بوتين بأنها "سخيفة"، واتهم الزعيم الروسي بالكذب "بشأن روايته التاريخية عن هذه الحرب".

وقال النائب في مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت لوكالة نوفوستي اليوم الأحد، "يبدو تصريح شولتز عاجزًا وغبيًا، لأنه جاء تحت وطأة الدور المنوط به كمهرج المحكمة، وعلى استعداد للحديث عن أي هراء، فقط حتى لا يتلقى ركلة من مالك البيت الأبيض".

ونشر كارلسون مقابلته مع بوتين على موقعه الإلكتروني مساء الجمعة، ثم نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" وعلى موقع "يوتيوب".