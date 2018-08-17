قاضٍ أمريكي ينظر ملف مدير حملة ترامب السابق يتلقى “تهديدات”

كشف القاضي تي.إس إليس، الذي ينظر في قضية بول مانافورت، المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، عن تلقيه تهديدات بشأن القضية دون أن يذكر طبيعتها ما دفع بأجهزة الأمن لتوفير حماية له.

وقال القاضي إليس في المحكمة، بينما كان المحلفون يُجرون مداولات بشأن القضية “لم تكن لدي فكرة أن القضية ستثير تلك الانفعالات”.

وأضاف القاضي أنه ” لا يشعر أن من الصواب نشر أسماء وعناوين المحلفين التي تسعى وراءها وسائل الإعلام لأنه قلق على أمنهم وسلامتهم”.

وتوجه المحكمة اتهامات للمدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي بالاحتيال المصرفي والضريبي.

يشار إلى أن هذه أول محاكمة تعقد نتيجة للتحقيق الذي يشرف عليه المحقق الخاص روبرت مولر الذي ينظر في تدخل روسي محتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت العام 2016.