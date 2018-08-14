دخان إسرائيل يخترق حدود لبنان وإصابتان بين الجنود

المصدر: أ ف ب

أعلن الجيش اللبناني، أن دورية لجنوده تعرضت، مساء اليوم الثلاثاء، لقنابل دخانية أطلقتها دورية إسرائيلية من الجانب الآخر للحدود، ما أدى إلى إصابة جنديين بأعراض اختناق ونشوب حريق كبير.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، أن “دورية من مديرية المخابرات كانت تقوم بتفقُّد أرض قرب بلدة رميش، تعرضت لاعتداء من قبل دورية تابعة للعدو الإسرائيلي، التي ألقت 6 قنابل دخانية”.

وأضاف البيان أن “عنصرين من الجيش أصيبا بحالة اختناق، كما نشب حريق امتدّ إلى داخل الأراضي المحتلّة”.

وتابع البيان “حضرت على الفور دورية من الجيش اللبناني وجهاز الارتباط في قوات الأمم المتحدة المؤقّتة في لبنان والدفاع المدني، وعملت على إخماد الحريق من الجهة اللبنانية”.

وكان الجيش اللبناني قد انتشر على الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان عام 2006، بعيد الحرب بين إسرائيل وحزب الله، طبقًا لقرار مجلس الأمن 1701.