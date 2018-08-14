أمريكا تحذّر تركيا من عقوبات جديدة إذا لم تطلق سراح “برانسون”

حذّرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تركيا من فرض عقوبات جديدة إذا لم تُطلق سراح القس الإنجيلي، أندرو برانسون.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إنّ “الولايات المتحدة تحذّر تركيا من أنها ستفرض عليها المزيد من الضغوط الاقتصادية إذا رفضت إطلاق سراح القس برانسون”، مضيفًا أنّه “لم يحدث أي تقدم” حتى الآن بهذا الخصوص.

وأضاف لرويترز:”ستظل الإدارة حازمة للغاية بهذا الشأن، والرئيس ملتزم مئة بالمئة بإعادة القس برانسون إلى الوطن، وإذا لم نشهد أي تحركات خلال بضعة أيام أو أسبوع، فقد يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات”.

وذكر المسؤول أنّ “الإجراءات الإضافية قد تأتي في صورة عقوبات اقتصادية، وسيستمر الضغط إذا لم نحصل على نتائج”.

وجاءت الرسالة الصارمة هذه بعد يوم من اجتماع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، سرًا مع السفير التركي سردار كيليج بشأن قضية القس المحتجز.

وقال مسؤول أمريكي رفيع إنّ “بولتون حذّره من أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات”.

وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب احتجاز برانسون، بالإضافة إلى تباين المصالح في سوريا.

وضاعف ترامب الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية الأسبوع الماضي؛ مما أسهم بتراجع حادٍ في سعر العملة التركية.

وبرانسون متهم بدعم محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل نحو عامين، وينفي القس الأمريكي، الذي يحاكم بتهم الإرهاب، الاتهامات.

وقال محاميه، اليوم الثلاثاء، إن موكله قدَّم التماسًا إلى محكمة تركية لإطلاق سراحه بعد وضعه رهن الإقامة الجبرية، وطالبها برفع حظر السفر المفروض عليه.