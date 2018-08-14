فتى يبلغ 14 عامًا يترشح لمنصب حاكم ولاية فيرمونت الأمريكية

يشارك فتى يبلغ من العمر 14 عامًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي في فيرمونت، يوم الثلاثاء، وذلك لاختيار مرشح الحزب لمنصب حاكم الولاية.

واستغل الفتى إيثان سونبرن -وهو تلميذ في الصف الثامن- خلو القانون من أي شرط يتعلق بسن المرشح.

وقبل أشهر قدم سونبرن أوراق ترشحه لمنصب حاكم الولاية الواقعة في أقصى شمال شرق الولايات المتحدة، مستغلًا عدم تضمن دستور الولاية أي شرط يتعلق بالحد الأدنى لسن المرشح.

وأنشأ الفتى -الذي يحرص على ارتداء بزة رسمية وربطة عنق- لحملته صفحة على الفيسبوك وموقعًا رسميًا على الإنترنت وحسابًاعلى تويتر وصوره موزعة على ملصقات إعلانية في الشوارع، كما نظم كأي مرشح آخر حملة لجمع التبرعات.

والبرنامج الانتخابي لسنوبرن يساري جدًا وشبيه إلى حد ما ببرنامج بيرني ساندرز، السناتور عن الولاية والمرشح السابق للانتخابات التمهيدية الديموقراطية إلى البيت الأبيض.

ويخوض الانتخابات عن الحزب الجمهوري الحاكم المنتهية ولايته فيل سكوت.

وقال سكوت الذي انتخب في 2016 في معرض تعليقه على ترشح الفتى لمنصبه: “أعتقد أنه يجب أن تكون لديك رخصة سوق على الأقل (16 عامًا) حين تصبح حاكم ولاية”.