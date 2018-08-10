بوتين يبحث العقوبات الأمريكية مع مجلس الأمن القومي

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العقوبات الأمريكية الجديدة المحتملة ضد موسكو مع مجلس الأمن القومي، اليوم الجمعة، وفقًا لما نقلتهُ وكالة “تاس” للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

وقال بيسكوف، إن بوتين وأعضاء مجلس الأمن القومي قالوا إن الحزمة الأخيرة من العقوبات “غير قانونية إطلاقًا”، بحسب القانون الدولي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، عن حزمة جديدة من العقوبات تستهدف روسيا مما أدى لانخفاض الروبل إلى أدنى مستوى في عامين، وفجر موجة بيع واسعة في السوق الروسية.

وقدم أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي مشروع قانون منفصلًا، وصفه أحد مؤيديه بأنه مشروع عقوبات “من الجحيم”، ويقترح فرض قيود على عمليات عدة بنوك روسية مملوكة للدولة في الولايات المتحدة وقيودًا على استخدامها الدولار.