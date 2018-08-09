الولايات المتحدة تعكف على تشكيل جيش للسيطرة على الفضاء

كشف نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستنشئ “قوة فضائية”.

وسبق للرئيس دونالد ترامب أن أمر بإنشاء هذه القوة، لتثبت واشنطن للعالم عبرها أنها “تسيطر على الفضاء”.

وقال بنس في كلمة أمام عسكريين في البنتاغون: “حان الوقت لكتابة فصل جديد في تاريخ قواتنا المسلّحة والاستعداد لساحة المعركة المقبلة حيث سيدعى الأمريكيون، وهم الأفضل والأكثر شجاعة، إلى تجنّب موجة جديدة من التهديدات لشعبنا وأمتنا والتغلّب عليها”.

وأضاف “حان الوقت لإنشاء قوة الولايات المتحدة للفضاء”.

وأوضح أن التحضيرات على قدم وساق لجعل هذه القوة الفضائية الفرع السادس للقوات المسلّحة الى جانب القوات البريّة (يو أس آرمي) والقوات الجوية (يو أس إير فورس) والقوات البحرية (يو أس نايفي) ومشاة البحرية (المارينز) وخفر السواحل، وذلك بناء على أمر أصدره ترامب في أيار/مايو الماضي.

وأورد بنس أن العمليّة ستتمّ على مراحل بهدف إنشاء هذا الفرع السادس بحلول 2020.

وطلب بنس من الكونغرس الموافقة على موازنة بقيمة ثمانية مليارات دولار للأعوام الخمسة المقبلة.