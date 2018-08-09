معارضة جنوب السودان: “سالفا كير” غير مؤهل لإصدار عفو عن “مشار”

في أول تعليق على قرار العفو الذي أصدره الرئيس سالفا كير ميارديت، قالت المعارضة المسلحة في جنوب السودان،اليوم الخميس، إن سالفا كير غير مؤهل للعفو عن رياك مشار وبقية الجماعات المسلحة التي كانت تحارب ضد الحكومة، منتقدة القرار ورابطة إياه بجرائم إنسانية ما زالت ملفاتها عالقة.

واعتبرت المعارضة في بيان لها، أن الرئيس سالفا كير “غير مؤهل للعفو عن مشار؛ لأنه متورط في جرائم ضد الإنسانية”، لافتة إلى أن زعيمها رجل سلام، واتفاق السلام هو الذي سيأتي به إلى العاصمة جوبا وليس العفو الذي أصدره الرئيس.

وأوضح البيان: ” أن القائد المتورط في جرائم ضد الإنسانية غير مؤهل للعفو عن أي شخص آخر، وأن على سالفا كير بدلًا من ذلك، أن يطلب الصفح والسماح من رياك مشار بالتحديد ومن شعب جنوب السودان عامة”.

ووجه البيان اتهمات مباشرة لسالفا كير؛ بالوقوف وراء الحرب التي شهدتها البلاد، منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2013، مشيرًا إلى أنه متورط “بإزهاق أرواح المواطنين الأبرياء من قبيلة (النوير)، كما قام بالانقلاب على اتفاق السلام، عندما حاول اغتيال ريااك مشار في حادثة القصر الرئاسي بجوبا عام 2016”.

يذكر أن رئيس جنوب السودان سالفا كير أصدر أمرًا رئاسيًا بالعفو عن مشار، وبقية المجموعات المسلحة التي حملت السلاح ضد الحكومة منذ عام 2013؛ وذلك في أعقاب اتفاق لتقاسم السلطة في العاصمة السودانية الخرطوم.