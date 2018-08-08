خلفًا للأمير زيد.. ترشيح رئيسة تشيلي السابقة لمنصب مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء، بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اختار رئيسة تشيلي السابقة، ميشيل باشيليت، لتولي منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

ويحتاج تعيين باشيليت الآن إلى موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة.

وستتولى باشيليت المنصب خلفًا للأردني الأمير زيد بن رعد الحسين، الذي سيتنحى نهاية الشهر الجاري بعد أربع سنوات على رأس المفوضية.

وقال دبلوماسيون، طلبوا عدم نشر أسمائهم وفقًا لرويترز: إن أمينة محمد نائبة الأمين العام أبلغت مجموعة من السفراء بالقرار، أمس الثلاثاء.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة إنه يتوقع أن يخطر جوتيريش رئيس الجمعية العامة بقراره “قريبًا جدًا”، مضيفًا: “في هذه المرحلة، ليس لدي اسم لتأكيده أو إعلانه”.

وأصبحت باشيليت، وهي إحدى ضحايا التعذيب إبان حكم الدكتاتور أوجستو بينوشيه، واحدة من أبرز رؤساء تشيلي منذ عودة فصول الديمقراطية إلى البلاد في عام 1990.