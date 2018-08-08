الشرطة الإيرانية عن سقوط مُتظاهر خلال احتجاجات السبت: “قُتل بسلاح حرب”

زعم رئيس قسم التحقيق والتحريات في شرطة العاصمة الإيرانية طهران العميد محمد رضا مقيمي، يوم الأربعاء، أن التحقيقات التي أجرتها السلطات المختصة أثبتت أن السلاح الذي تم استخدامه في قتل متظاهر بمدينة كرج الواقعة غربي العاصمة طهران، خلال احتجاجات شهدتها المدينة السبت الماضي، “لم يكن من أسلحة قوات الشرطة”.

وأوضح العميد مقيمي خلال مؤتمر صحفي عقده في قيادة الشرطة الإيرانية أن “التحقيقات والأدلة المتاحة أثبتت أن الأسلحة المستخدمة ضد الشاب المتظاهر كانت أسلحة حرب، وهي ليست أسلحة تستخدمها الشرطة”.

وكان حاجي رضا شاكرمي المدعي العام بمدينة كرج قد قال الأحد الماضي، إن “متظاهرًا يبلغ من العمر 26 عامًا ويُدعى رضا أوتادي، لقي مصرعه في احتجاجات شهدتها مدينة كرج في وقت متأخر من مساء السبت الماضي”.

وشهدت مدن مختلفة من إيران على مدى الأيام الماضية، احتجاجات ضد النظام والحكومة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، فيما تقوم الأجهزة الأمنية بقمع المتظاهرين وفرض إجراءات أمنية مشددة في بعض المناطق لا سيما بالعاصمة طهران.