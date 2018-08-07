قائد سابق بالشرطة الفنزويلية يكشف عن دوره في محاولة اغتيال مادورو

كشف قائد سابق لشرطة بلدية في فنزويلا ناشط في مناهضة الحكومة، الثلاثاء، عن دوره في التخطيط لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو بالتعاون مع معارضين.

وقال سالفاتوري لوتشيسي، الذي سبق أن تم اعتقاله وسجنه في احتجاجات معارضة لمادورو، إنه دبر الهجوم الذي استهدف الرئيس خلال حفل عسكري السبت بالتعاون مع معارضين من “المقاومة”.

والمقاومة في فنزويلا، اسم تطلقه المعارضة على نشطاء الشارع والطلاب وضباط سابقين بالجيش معارضين للحكومة، ليس لهم هيكل تنظيمي أو قائد بعينه.

ورفض لوتشيسي الكشف عن هويات الذين تعاونوا معه في مخطط اغتيال مادورو بوساطة طائرات بلا طيار تحمل متفجرات، للحفاظ على حياتهم، مؤكدا أنه مستمر مع المقاومة لتنفيذ عمليات مسلحة ضد مادورو وحكومته.