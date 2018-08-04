موجة الحر تتسبب بإغلاق 4 مفاعلات نووية في فرنسا

تسببت موجة الحر غير المسبوقة التي تجتاح عدة في غرب أوروبا منها فرنسا، في إغلاق 4 مفاعلات نووية فرنسية.

وأوقفت شركة المرافق الفرنسية EDF، السبت، 4 مفاعلات نووية في 3 محطات لتوليد الكهرباء في البلاد.

وقالت الشركة إن “درجات الحرارة المرتفعة المسجلة في نهري الرون والراين أدت الى إغلاق مؤقت للمفاعلات” بحسب ما أوردته وكالة اسوشييتد برس.

وتسببت موجة الحر في ارتفاع درجة حرارة مياه نهري الرون والراين التي تعتمد عليها تلك المفاعلات لتبريدها وتنظيم درجة حرارتها.

وتشهد عدة دول أوروبية موجة حر أدت لارتفاع قياسي بدرجات الحرارة، حيث وصلت إلى وسط الأربعينيات في كل من البرتغال وإسبانيا، وهي درجات لم يسبق لها مثيل في تلك المناطق، كما يتوقع أن ترتفع درجة الحرارة في وادي الرون الفرنسي إلى 37 درجة مئوية.