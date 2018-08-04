في موقف “استعراضي”.. أردوغان يأمر بتجميد أرصدة وزيرين أمريكيين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أصدر أوامر بتجميد الأصول المملوكة لوزيري الداخلية والعدل الأمريكيين في تركيا “إن وجدت”، في موقف “استعراضي” وسط قلق في أنقرة من تداعيات تصعيد ليست تركيا بحاجة إليها.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المؤتمر العام للجناح النسوي في حزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، في العاصمة التركية أنقرة.
وفرضت واشنطن الأسبوع الماضي عقوبات على وزيرين تركيين على خلفية قضية القس برانسون الذي يُحاكم في تركيا بتهمة دعم الإرهاب.
وقال أردوغان إن من يظن أنه سيدفع تركيا للتراجع من خلال لغة التهديد، وقرارات العقوبات السخيفة، لم يعرفها هي وشعبها على الإطلاق، مؤكدًا أن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة بخصوص القس “برانسون” لا تليق بشريك إستراتيجي.