في موقف “استعراضي”.. أردوغان يأمر بتجميد أرصدة وزيرين أمريكيين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أصدر أوامر بتجميد الأصول المملوكة لوزيري الداخلية والعدل الأمريكيين في تركيا “إن وجدت”، في موقف “استعراضي” وسط قلق في أنقرة من تداعيات تصعيد ليست تركيا بحاجة إليها.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المؤتمر العام للجناح النسوي في حزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، في العاصمة التركية أنقرة.

وفرضت واشنطن الأسبوع الماضي عقوبات على وزيرين تركيين على خلفية قضية القس برانسون الذي يُحاكم في تركيا بتهمة دعم الإرهاب.

وقال أردوغان إن من يظن أنه سيدفع تركيا للتراجع من خلال لغة التهديد، وقرارات العقوبات السخيفة، لم يعرفها هي وشعبها على الإطلاق، مؤكدًا أن ‎الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة بخصوص القس “برانسون” لا تليق بشريك إستراتيجي.

لكن أردوغان هدَّأ من لهجته، حيث قال إنه “يمكن حل المسائل بين تركيا والولايات المتحدة، عبر تغليب فكرة التحالف والشراكة الإستراتيجية التي تشكل إطارًا للمصالح المشتركة، معتبرًا أن القنوات الدبلوماسية تعمل بشكل مكثف، لتجاوز “الجزء الأكبر” من القضايا الخلافية بين بلاده وواشنطن عن طريق تغليب العقل على حدّ قوله.

وكانت الأنظار اتجهت إلى قاعدة إنجيرليك الجوية جنوب الأناضول، باعتبارها إحدى أهم المصالح الإستراتيجية الأمريكية، والتي قد يصدر قرار بإغلاقها ردًا على البيت الأبيض، إلا أن متحدثين على فضائيات موالية للدولة استبعدوا الإقدام على هذه الخطوة فيما يعد الاقتصاد التركي أبرز ضحية محتملة لأي تصعيد أمريكي ضد أنقرة.