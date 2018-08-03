إيران تسمح لزعيم السنة بالسفر إلى مكة لأداء الحج

سمحت السلطات الإيرانية، الجمعة، لزعيم أهل السنة في البلاد وإمام جمعة مدينة زاهدان، الشيخ عبد الحميد مولوي إسماعيل زهي، بالسفر إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

وقال حاكم مدينة “نيك شهر” التابعة لإقليم سيستان وبلوشستان “محمد بلوج”، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء الجمعة، “يبدو أن إصدار تأشيرات الدخول إلى مكة للشيخ مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، للحج هو مؤشر على رفع القيود عن الشيخ البلوشي”.

وأضاف محمد بلوج إنه “في السابق فرضت قيود على سفره (الشيخ مولوي) إلى مكة وبعض محافظات البلاد”.

كما أكدت صحيفة “طهران تايمز” الالكترونية، أن “السلطات الحكومية خففت من قيود السفر المفروضة على الشيخ عبد الحميد مولوي إسماعيل زهي، وسمحت له بالسفر إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج”.

وفي السنوات الأخيرة، مُنع الشيخ عبدالحميد إسماعيل زهي حتى من السفر إلى مناطق أهل السنة داخل بلاده من بينها محافظة كرمان جنوب البلاد.

وفي الخامس من آيار/ مايو الماضي، دعا زعيم أهل السنة في إيران وإمام جمعة مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، السلطات الأمنية في بلاده إلى وقف الإجراءات التعسفية ضد علماء الطائفة، معتبراً أن “فرض حظر سفر جال الدين للمناطق السنية غير قانوني”.