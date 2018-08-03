وزير الحماية المدنية اليوناني يستقيل إثر “كارثة الحرائق”

أعلن وزير الحماية المدنية في اليونان، نيكوس توسكاس، استقالته من منصبه، اليوم الجمعة، على إثر حرائق أودت بحياة العشرات.

وكان رئيس الوزراء، إليكسيس تسيبراس، رفض سابقًا قبول استقالة توسكاس، التي قدمها بعد الحرائق التي نشبت في 23 تموز/يوليو، في بلدة ماتي الساحلية الصغيرة شرقي العاصمة أثينا، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

لكن توسكاس، وهو جنرال متقاعد من الجيش، قدم استقالته اليوم، خلال اجتماع مع تسيبراس، في خطوة قالت عنها المعارضة إنّها جاءت متأخرة لتهدئة الرأي العام.

وأوضح، في بيان، أنّ “هذه الكارثة الطبيعية وخسارة هذا العدد الكبير من الناس في ماتي تطغى على رغبتي في مواصلة عملي. هذا أمر قلته علنًا من أول لحظة”.

وأودت الحرائق الضخمة بحياة 88 شخصًا وأثارت انتقادات واسعة النطاق للحكومة لطريقة تعاملها مع الكارثة.