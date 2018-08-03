25 قتيلا في هجوم انتحاري شرقي أفغانستان

ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم انتحاري داخل مسجد في جارديز عاصمة إقليم باكتيا جنوب شرقي أفغانستان، اليوم الجمعة، إلى25 قتيلاً و23 جريحًا.

وقال عبد الله أسراط المتحدث باسم حاكم الإقليم، في تصريح صحفي، إن المهاجم فجر نفسه داخل المسجد عندما كان مكتظًا بالمصلين، الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة”، بحسب أسوشيتد برس.

وأضاف المتحدث أن “حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري وصلت 25 قتيلًا و23 جريحًا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشرطة المحلية مقتل 8 أشخاص، وإصابة 12 آخرين إثر الهجوم الانتحاري.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أن “المؤشرات الأولية تؤكد أن الهجوم الانتحاري استهدف مسجد الإمام زمان أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.