مشروع قانون أمريكي يفرض “عقوبات صارمة” على روسيا

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي، قدّموا مشروع قانون يتضمن عقوبات جديدة وصارمة ضد روسيا.

ونقلت مجلة “فورتشن” الأمريكية، عن السيناتور الجمهوري غراهام، قوله إن “العقوبات الحالية ليست رادعة بالنسبة إلى التدخل الروسي في الانتخابات النصفية الأمريكية لعام 2018”. مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد يحمل عنوان “قانون حماية الأمن الأمريكي من عدوان الكرملين 2018”.

ويتضمن مشروع القانون عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب “التدخل المستمر في الانتخابات الأمريكية وتأثيرها السيء في سوريا وسلوكها العدواني في شبه جزيرة القرم وأنشطتها الأخرى”.

ويتوقع أن يأتي مشروع القانون بعقوبات ضد شخصيات سياسية وأوليغارشية وبعض العائلات ذات الصلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولتفعيله يحتاج المشروع إلى مصادقة مجلسي الشيوخ والنواب والرئيس دونالد ترامب.