العثور على جثث 3 موظفين أجانب بعد خطفهم في أفغانستان

عثرت الشرطة الأفغانية على ثلاثة موظفين أجانب مكبلي الأيدي ومقتولين بالرصاص في العاصمة كابول، بعد أقل من ساعتين على خطفهم، في ما وصفته السلطات بأنه “عمل إرهابي”.

وقالت الشرطة، إن الضحايا من جنسيات مقدونية وماليزية وهندية.

وصرح مصدر أمني لوكالة “فرانس برس”، أن الثلاثة كانوا طهاة يعملون في شركة لإعداد الوجبات، ولم تتبن أي جهة مسؤولية العملية.

وقال المتحدث باسم الشرطة، حشمت ستانيكزاي: “في هذه المرحلة نعتقد أنه عمل إرهابي”.

وبحسب معلوماته، خطف الثلاثة شرق العاصمة الأفغانية في حي قريب من مطار كابول الدولي، لكن الغموض لا يزال يلف ظروف خطفهم.

وبحسب بهار مهر، المستشار الإعلامي في وزارة الداخلية: “قرابة الساعة 8:30 (04:00 ت غ) صباحًا، غادر الأجانب الثلاثة: الهندي والمقدوني والماليزي مكاتبهم” في سيارة يقودها سائق.

وأضاف: “بعد حوالي ساعة ونصف الساعة، عثر على جثثهم في حقول منطقة موساهي”، في سيارة أخرى قتلوا في داخلها.

وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي: “الرجال الثلاثة كانوا مكبلي الأيدي وقتلوا بالرصاص، عثر على اثنين منهم في صندوق السيارة والثالث على المقعد الخلفي”.

وأوضح أن الشرطة أوقفت السائق الذي كان يرافقهم قبل خطفهم، “وهو بين المشتبه بهم”.