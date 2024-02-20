"لغز واشنطن".. أمريكا تحقق في "العلاقة السرية" بين مبعوث بايدن وإيران

عادت قضية "العلاقات السرية المريبة" التي تربط روبرت مالي، المبعوث السابق للرئيس الأمريكي جو بايدن، مع إيران إلى واجهة الجدل في المشهد السياسي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لتشكل مُستجدا وصفه موقع "سيمافور" الإخباري في تقرير له، اليوم الثلاثاء، بـ"لغز واشنطن"، الذي يهدد فرص بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فقد أجبر النواب الجمهوريون في الكونغرس، وزارة الخارجية الأمريكية على أن تفتح تحقيقًا داخليًّا في الخطوات التي سبقت وأعقبت تعليق عمل روبرت مالي أواسط العام الماضي، حيث أُجبر في الثلاثين من حزيران/ يونيو الماضي على أخذ إجازة دون مرتب؛ لاتهامه بالتواطؤ مع إيران، وبالتصرف في المعلومات السرية للخارجية الأمريكية.

وكشف تحقيق استقصائي لـ"سيمافور"، أن أعضاء جمهوريين في الكونغرس كانوا قد كثّفوا في الأسابيع الماضية، أسئلتهم لوزارة الخارجية حول غموض ما جرى مع روبرت مالي والأسباب الكامنة وراء قرار جهاز الأمن الدبلوماسي بإلغاء تصريحه الأمني في نيسان/ أبريل 2023.

ونقل الموقع جانبًا من مراسلات المدير العام لدائرة التفتيش على الشؤون العامة للكونغرس رايان هولدن، أظهر أن التحقيق الذي فُتح "سيشمل استقصاء الأسباب الخاصة لتعليق تصريح مالي الأمني، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد التعليق. وسيشمل ذلك ما إذا كانت الإدارة قد اتبعت الإجراءات المناسبة في تعليق تصريحه الأمني، وتحديد إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يمكنه الاحتفاظ بها".

وأضاف هولدن: "ستفحص المراجعة الخاصة أيضًا المسؤولين الذين شاركوا في هذه القرارات. وقد باشر المفتش العام في وزارة الخارجية مقابلات مع موظفي الوزارة ومراجعة الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني كجزء من التحقيق".