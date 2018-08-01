مقتل 12 شخصًا في هجوم استهدف قافلة تحمل مواد انتخابية في مالي

هاجم مسلحون قافلة تنقل موادّ انتخابية وسط مالي؛ مما أثار إطلاق نار أسفر عن مقتل أربعة جنود وثمانية من المهاجمين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، إن القافلة كانت تنقل بعض الشبان ومواد انتخابية، وبيّن أن الهجوم وقع في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بين نامبالا وكورا في منطقة سيجو جنوب وسط البلاد، ولم يورد مزيدًا من التفاصيل ورفض توضيح ما إذا كانت السيارات تنقل أوراق اقتراع.

وشهدت الانتخابات الرئاسية في مالي هجمات يشتبه أن متشددين إسلاميين وميليشيات عرقية نفذتها، وهذه هي ثاني انتخابات منذ أن سيطر الطوارق وحلفاؤهم الإسلاميون على الشمال العام 2012 مما دفع قوات فرنسية للتدخل في العام التالي لإخراجهم من المنطقة.

وأظهرت بيانات وزارة إدارة الأراضي أن مهاجمين مسلحين تمكنوا من إغلاق 644 مركزًا انتخابيًا يوم الأحد، أي ما يمثل 3% من إجمالي مراكز الاقتراع، وشهدت خمس المراكز تعطيلات بشكل أو بآخر.