فشل تجربة إطلاق صاروخ أمريكي عابر للقارات

أعلن سلاح الجو الأمريكي الثلاثاء، فشله في محاولة إطلاق صاروخ عابر للقارات من نوع “مينوتيمان-3”.

وقال سلاح الجو الأمريكي، إن التجربة التي أجريت بقاعدة فاندبرغ في ولاية كاليفورنيا بالساعة “11:2 تغ” فشلت بعد سقوط الصاروخ غير المذخّر في المحيط الهادي.

وتجنب سلاح الجو ذكر سبب فشل التجربة، مشيرًا إلى أن أي حدث غير متوقع في عملية الإطلاق ممكن اعتباره خللًا.

وتعكف واشنطن بشكل دوري على تجربة هذا النوع من الصواريخ وكانت آخر تجربة في نيسان الماضي وتمت بنجاح.

وما تزال الولايات المتحدة تحتفظ بمئات الصواريخ من نوع “مينوتيمان-3” في تحصينات تحت الأرض في أنحاء متعددة من البلاد رغم انتهاء الحرب الباردة، ويعمل سلاح الجو الأمريكي على تحديثها بشكل كامل خلال السنوات العشرين المقبلة.