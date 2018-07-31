تحطم طائرة على متنها 97 راكبًا في المكسيك (فيديو)

قال التلفزيون المكسيكي إن طائرة تحطمت في ولاية دورانغو متجهة غلى مكسيكو سيتي على متنها 97 راكبا.

وفي حصيلة أولية قالت السلطات إن 85 راكبا أصيبول بعضهم أصاباتهم خطيرة.

وعزت السلطات سبب الحادث لسوء الأحوال الجوية، مؤكدة بدء التحقيقات للتأكد من ذلك.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي سقوط الطائرة التابعة لخطوط ايرومكسيكو قرب المطار في ولاية دورانغو شمال البلاد الثلاثاء بعد دقائق من إقلاعها.

وقالت الشركة في حسابها على تويتر، إن لديها معلومات حول تحطم طائرة تابعة لها في الواية المذكورة وبدات التحقيق في الحادثة.

وبحسب مسؤول بسلطة الطيران المدني لم ترد تقارير حتى الآن عن قتلى.

ونشر موقع “بازفيد نيوز مكسيكو” الإخباري عبر تويتر فيديو يظهر تحطم الطائرة واشتعالها.

كما نشر صورًا تظهر هرع سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

Esta tarde un avión de la empresa Aeroméxico se desplomó minutos después de haber despegado del Aeropuerto Guadalupe Victoria de Durango. El vuelo AM2431 debía llegar al Aeropuerto Internacional de la CDMX a las 16:30 horas de este 31 de juliohttps://t.co/yGPwCq04sM pic.twitter.com/ulUuqIuYON — BuzzFeed News México (@BuzzFeedNewsMex) July 31, 2018