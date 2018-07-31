تحطم طائرة على متنها 97 راكبًا في المكسيك (فيديو)

تحطم طائرة على متنها 97 راكبًا في المكسيك (فيديو)

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

قال التلفزيون المكسيكي إن طائرة تحطمت في ولاية دورانغو متجهة غلى مكسيكو سيتي على متنها 97 راكبا.

وفي حصيلة أولية قالت السلطات إن 85 راكبا أصيبول بعضهم أصاباتهم خطيرة.

وعزت السلطات سبب الحادث لسوء الأحوال الجوية، مؤكدة بدء التحقيقات للتأكد من ذلك.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي سقوط الطائرة التابعة لخطوط ايرومكسيكو قرب المطار في ولاية دورانغو شمال البلاد الثلاثاء بعد دقائق من إقلاعها.

وقالت الشركة في حسابها على تويتر، إن لديها معلومات حول تحطم طائرة تابعة لها في الواية المذكورة وبدات التحقيق في الحادثة.

وبحسب مسؤول بسلطة الطيران المدني لم ترد تقارير حتى الآن عن قتلى.

ونشر موقع “بازفيد نيوز مكسيكو” الإخباري عبر تويتر فيديو يظهر تحطم الطائرة واشتعالها.

كما نشر صورًا تظهر هرع سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً
قائمة القراءة