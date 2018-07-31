أفغانستان تجري انتخابات رئاسية يوم 20 أبريل المقبل

قررت أفغانستان إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، في الـ20 أبريل/نيسان العام المقبل، ويأتي موعد إجراء الانتخابات في ظل استعدادات لإجراء انتخابات برلمانية منفصلة في أكتوبر/تشرين الأول تكتنفها مشكلات فنية وتنظيمية واتهامات بالتزوير وانتهاكات.

ولن يبدأ تسجيل المرشحين قبل نوفمبر تشرين الثاني وفقًا لـ “رويترز”، لكن مناورات سياسية بين المرشحين المحتملين وحلفائهم بدأت بالفعل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح الرئيس أشرف غني لفترة رئاسية ثانية مدتها خمسة أعوام.

وأجريت آخر انتخابات رئاسية في عام 2014، ولم تسفر عن فائز واضح بعد اتهامات بعمليات تزوير واسعة في الانتخابات من جانب أنصار الرئيس غني ومنافسه عبد الله عبد الله.

وبعد شهور من الجدل وقع المتنافسان اتفاقًا بوساطة أمريكية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تولى فيها غني منصب الرئيس، بينما تولى عبد الله منصب الرئيس التنفيذي الذي جرى استحداثه له.