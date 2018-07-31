الصين تعاقب أكثر من 36 ألف مسؤول بسبب الفساد

عاقبت الهيئة الصينية المسؤولة عن مكافحة الفساد 36618 مسؤولًا، أحدهم ضمن “المستوى الوزاري”، في النصف الأول من عام 2018 لانتهاك قواعد ترشيد الإنفاق الصارمة التي وضعها الحزب الشيوعي.

وقالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط في الحزب الشيوعي، إن المخالفات الأكثر شيوعًا بين مسؤولي الحكومة تمثلت في منح مكافآت غير مصرح بها وتبادل الهدايا وإساءة استخدام المركبات العامة.

وفرضت الصين “ثماني قواعد” في عام 2012 لتحسين سلوك الموظفين شملت فرض قيود على الإفراط في الإنفاق.

وأشرف الرئيس شي جين بينغ على حملة شاملة لاجتثاث الفساد منذ مجيئه إلى السلطة منذ أكثر من 6 أعوام وسجن عشرات المسؤولين الكبار، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.

وحذر شي في وقت سابق من هذا الشهر من أن الحرب ضد الكسب غير المشروع لم تنته بعد، لأن الحزب الشيوعي لا يزال مثقلًا “بالتفكير غير السليم وبالسياسة والتنظيم وأساليب العمل غير السليمة”.