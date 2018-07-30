إيران.. أول رد رسمي على استعداد ترامب التفاوض دون شروط مسبقة

قال المساعد السياسي للرئيس الإيراني حسن روحاني، ردًّا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن احترام حقوق إيران وخفض الأعمال العدائية والعودة للاتفاق النووي خطوات لتمهيد طريق المحادثات الصعب.

ويعتبر هذا أول رد رسمي من إيران على تصريحات ترامب التي أكد خلالها استعداده لقاء الإيرانيين دون وضع شروط مسبقة.

وقال حميد أبو طالبي في حسابه الرسمي عبر “تويتر” الإثنين، “عليهم الابتعاد عن اللغة العدائية مع طهران والعودة إلى الاتفاق النووي”.

وأضاف “أمريكا تريد إجراء لقاء مع إيران دون شروط مسبقة.. على من يؤمن بالحوار أن يحترم الشعب الايراني قبل كل شيء”.

وأشار أبو طالبي إلى المحادثة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع نظيره الإيراني حسن روحاني في سبتمبر 2013، خلال مشاركة روحاني في الاجتماع الدوري للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال أبو طالبي إن تلك المحادثة “مهدت الطريق وأزالت الصخور، وإن الثقة المتبادلة ساهمت بالانخراط في الحوار، وإن الاتفاق النووي هو الإنجاز الذي تم تحقيقه بعد الإلتزام بالحوار، الذي يجب قبوله”.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، يوم الإثنين، إنه “مستعد للاجتماع مع الزعماء الإيرانيين دون شروط مسبقة لبحث سبل تحسين العلاقات بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وعندما سئل عما إذا كان مستعدًا للاجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني قال ترامب: “سألتقي مع أي شخص. أنا مؤمن بالاجتماعات خاصة في الحالات التي يكون فيها خطر الحرب قائمًا”.