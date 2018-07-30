هجمات مسلحة تعرقل انتخابات مالي

عرقلت أعمال عنف شهدتها بعض مراكز الاقتراع في مالي، خلال الانتخابات الرئاسية، التي جرت أمس الأحد.

وعجزت 3 % من مراكز الاقتراع من العمل على الإطلاق، وفق ما أعنلت وزارة الإدارة الإقليمية في مالي اليوم الإثنين.

وأظهرت بيانات الوزارة أن التصويت في 4632 مركزًا للاقتراع من بين 23 ألف مركز تعطل بسبب “هجمات مسلحة أو أعمال عنف أخرى” منها 644 مركزًا لم تعمل على الإطلاق.

وأعلنت جماعة تابعة لتنظيم القاعدة في الصحراء مسؤوليتها عن هجوم بقذائف “المورتر” على قرية “أجويلهوك” في منطقة “كيدال” الشمالية خلال الانتخابات، بحسب “رويترز”.

وأطلق مسلحون عشر قذائف “مورتر” انفجرت واحدة على مسافة نحو مئة متر من أحد مراكز الاقتراع ما أدى إلى تعليق التصويت بشكل مؤقت.