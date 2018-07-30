رئيس وزراء إيطاليا يسعى للحصول على دعم ترامب في ليبيا

من المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، في البيت الأبيض، حيث سيطلب دعم واشنطن في ليبيا.

وبحسب تقارير إخبارية “سيسعى كونتي للحصول على دعم ترامب خاصة في ليبيا، كما سيقترح تنسيقًا أوثق حول الهجرة والأمن في البحر الأبيض المتوسط”.

وعلى صعيد آخر من المقرر أن يعلن كونتي عن دور إيطاليا “كوسيط” محتمل في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفقًا لما ذكرته مصادر مقربة من مكتب كونتي، تحدثت لوكالة انسا للأنباء.

وذكرت الوكالة الإيطالية اليوم، أن “كونتي” يأمل بحماية قطاع السيارات الإيطالي المهدد برسوم أمريكية، كما يسعى للدفاع عن أنشطة الشركات الإيطالية في إيران، التي يسعى ترامب إلى وقفها عبر فرض عقوبات جديدة على طهران.

وتعارض روما رفع مساهمتها في النفقات الدفاعية للحلف الأطلسي بواقع 2% من إجمالي ناتجها المحلي، ما يعني رفضها اقتراح ترامب على حلفائه في القمة الأخيرة للحلف بأن ترفع هذه النسبة إلى 4%.

وإبان لقائهما الأول خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في كندا أشاد ترامب بكونتي قائلًا : “إنه حازم جدًا بالنسبة إلى الهجرة، مثلي أنا”.