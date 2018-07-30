113 ألفًا للدولار الواحد.. سقوط حر للريال الإيراني

انهار الريال الإيراني في بداية تعاملات اليوم الاثنين ليواصل سقوطه الحر وصولًا إلى حدود 113 ألف ريال للدولار الواحد، في السوق الموازية، وهي مستويات قياسية غير مسبوقة.

وحسب موقع “بونباست”، الذي يبرز أسعار صرف العملة الإيرانية في السوقين الرسمية والموازية، تراجعت العملة المحلية من 100 ألف ريال، في تعاملات الأحد.

ويبلغ سعر صرف العملة المحلية في إيران، وفق أرقام البنك المركزي، نحو 43.9 ألف ريال/ دولار.

وفقد الريال الإيراني أكثر من نحو نصف قيمته منذ أبريل/ نيسان نظرًا لضعف الاقتصاد، والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب المكثف على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون من أثر العقوبات.