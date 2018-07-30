هفوات وزراء خارجية ماي تتواصل.. جيريمي هانت يخطئ في جنسية زوجته

ارتكب وزير الخارجية البريطاني الجديد جيريمي هانت، الاثنين، هفوة محرجة في بكين، عندما قدَّم زوجته الصينية على أنها يابانية، ما يذكر بأخطاء سلفه، بوريس جونسون، التي أحرجت، رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أكثر من مرة.

وقال جيريمي هانت خلال لقاء مع نظيره الصيني وناغ يي، في العاصمة بكين، أمام الصحافيين “زوجتي يابانية”؛ ما أثار ضحك الحضور.

إلا أن الوزير الذي عينته تيريزا ماي مطلع الشهر الحالي تنبّه سريعًا لهفوته وقال “زوجتي صينية يا للخطأ الرهيب الذي لا ينبغي ارتكابه!” فيما واصل المسؤولون الصينيون الضحك.

وقال هانت “علاقتي بالصين تعود إلى فترة طويلة”، مشيرًا إلى أنه زار البلد للمرة الأولى في سن التاسعة عشرة، وأضاف “زوجتي صينية وأطفالي نصفهم صيني”.

ومن الأسباب التي تجعل الموقف محرجًا العلاقات المعقدة بين الصين واليابان، إذ يأخذ الصينيون على جيرانهم بانتظام عدم الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الياباني خلال الحرب العالمية الثانية.

وعين جيريمي هانت مطلع الشهر الحالي، خلفًا لـ بوريس جونسون، المعروف بأغلاط منها الخلط بين لبنان واليمن في اجتماع مجلس الوزراء، حتى أوقفته تيريزا ماي، مصصحة خطأه.