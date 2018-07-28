اغتيال محامي الزعيم الصربي الراحل ميلوسوفيتش رميًا بالرصاص في بلغراد

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أوغنيانوفيتش أبرز أعضاء فريق الدفاع عن الزعيم الصربي ميلوسوفيتش الذي كان متهما بجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا.