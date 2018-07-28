اغتيال محامي الزعيم الصربي الراحل ميلوسوفيتش رميًا بالرصاص في بلغراد

أقدم مجهولون مساء السبت على قتل محامي الدفاع للرئيس الصربي الراحل سلوبودان ميلوسوفيتش، رميا بالرصاص أمام منزله الكائن في العاصمة بلغراد.
وقالت مصادر أمنية إن نجل المحامي دراغوسلاف أوغنيانوفيتش (57 عاما) كان رفقة والده عندما تم استهدافه وأصيب بذراعه اليمنى ونقل إلى المستشفى.
وكان أوغنيانوفيتش أبرز أعضاء فريق الدفاع عن الزعيم الصربي ميلوسوفيتش الذي كان متهما بجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا في لاهاي، وتوفي في محبسه عام 2006 قبل صدور حكم بحقه.
وعرف عن أوغنيانوفيتش بحسب ما أوردته وكالة الأنباء رويترز، دفاعه عن عدد من الشخصيات البارزة في عالم الإجرام على مدى سنوات.