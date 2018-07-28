الرئيس الصومالي يتوجه إلى إريتريا في زيارة تاريخية

غادر الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، صباح اليوم السبت، “مطار مقديشو الدولي”، متوجهًا إلى إريتريا في زيارة تاريخية تستمر ثلاثة أيام.

وقال عبدالنور محمد أحمد، مدير الإعلام في القصر الرئاسي، في تصريح لـ”إذاعة مقديشو” الحكومية، إن الرئيس الصومالي والوفد المرافق له سيجرون زيارة تاريخية قد تستغرق ثلاثة أيام.

وأضاف، أن فرماجو سيلتقي نظيره الإريتري أسياس أفورقي؛ لبحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، والعمل على التعاون في مجال الأمن والاقتصاد.

وأكد أحمد أن زيارة الرئيس الصومالي ستساهم في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من جديد؛ ما يخدم الجهود الإقليمية لتعزيز السلام في المنطقة.

يذكر أن العلاقات بين البلدين كانت متدهورة لعقود؛ على خلفية اتهام مقديشو لإريتريا بالضلوع في دعم “حركة الشباب” ضد الحكومة الصومالية.