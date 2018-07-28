ترامب يفاجئ أردوغان

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بتحذير يبدو أنه سيقود علاقات البلدين إلى مزيد من التأزم.

وكان أردوغان يعول على ترامب لوقف أي عقوبات قد يصدرها الكونغرس الأمريكي.

وقال أردوغان للبرلمان التركي، الأسبوع الماضي، “هذا شيء يعود تمامًا إلى تقدير الرئيس الأمريكي”، مشيرًا إلى مبيعات مقاتلات إف-35 ، وتابع، “ليس لدينا أدنى قلق في هذه النقطة”.

لكن الأمور تغيرت بشكل مفاجئ، فقد هدد ترامب نفسه ونائبه مايك بنس، أردوغان بشكل مباشر بعقوبات تلوح في الأفق.

ولم يكشف ترامب عن الشكل الذي يمكن أن تتخذه العقوبات، لكن مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي لتقييد القروض إلى تركيا من المؤسسات المالية الدولية، وافقت عليه لجنة، يوم الخميس الماضي، وهي خطوة مبكرة ومهمة لإقرار التشريع، وفقًا لوكالة رويترز.

وجاء تهديد ترامب لتركيا؛ بسبب احتجازها للقس الأمريكي أندرو برانسون.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين ومحللين، قوله إن التعويل على ترامب، كان سوء تقدير كبيرًا من تركيا.

وقال الزميل المقيم في المجلس الأطلسي بواشنطن ،آرون ستاين، إن “المشكلة في تفكير الحكومة التركية هي أنهم ما زالوا يعتقدون أن هذا الأمر يعود إلى السلطة التنفيذية. الكونغرس هو الذي يحدد الأجندة الآن… يجب أن يمثل ذلك تحذيرًا”.