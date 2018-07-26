صحيفة إسرائيلية تطرد رسام كاريكاتور لإظهاره نتانياهو ومسؤولين برؤوس خنازير (صورة)

المصدر: أ ف ب

أعلنت صحيفة إسرائيلية، اليوم الخميس، أنها طردت رسام كاريكاتور بعدما أظهر في رسم له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين برؤوس خنازير، خلال احتفالهم بإقرار قانون “الدولة القومية اليهودية”.

ونشرت مجلة “جيروزاليم ريبورت” رسمًا كاريكاتوريًا للرسام آفي كاتز يظهر نتانياهو وسياسيين آخرين برؤوس خنازير خلال احتفالهم بإقرار القانون المذكور، وكتب تحت الرسم عبارة “مزرعة الحيوانات”، في اقتباس من مسرحية للكاتب جورج أورويل.

وجاء الرسم مستوحىً من صورة سلفي التقطها نتانياهو وأعضاء في الكنيست احتفالًا بإقرار القانون.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” التي تملك “جروزاليم ريبورت، “إنها قررت طرد آفي كاتز بعدما أثار عدد من رسومه ردود فعل غاضبة لدى بعض القراء في إسرائيل، وخصوصًا أن الديانة اليهودية تحرم أكل لحم الخنزير”.

وأضافت الصحيفة في بيان أن “آفي كاتز أثار إزعاج القراء برسوم كاريكاتورية سابقة، لكن آخرها كان هجوميًا بشكل خاص”.

وتابعت: “تقرر وقف نشر هذه الرسوم بعدما أثار عدد منها في الأشهر الأخيرة ردود فعل غاضبة، إضافة إلى رسم كاريكاتور يُظهر قادة إسرائيليين برؤوس خنازير ويسبب الضرر والتحريض، وليس له مكان في أي من منشوراتنا”.

لكن مدافعين عن حرية الصحافة انتقدوا هذا القرار وقالوا: “إن الرسوم الكاريكاتورية تمت الموافقة على نشرها من قبل المحررين في مجلة جيروزاليم ريبورت”، ولا يزال الكاريكاتور منشورًا على موقع المجلة، اليوم الخميس.