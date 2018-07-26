المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا يدعو اللاجئين إلى العودة لبلادهم‎

دعا ألكسندر لافرينتييف المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا اليوم الخميس اللاجئين السوريين إلى العودة لبلادهم وقال “إنهم لن يواجهوا أي تهديد من حكومة الرئيس بشار الأسد أو أجهزة الأمن السورية.”

وأضاف أن الحكومة السورية لن تتمكن من تقديم الكثير من المساعدات المالية التي سيحتاجها العائدون، وحث المانحين الأجانب على تقديم المساعدة قائلًا إن تلك القضية لا يجب أن تسيس.

وتقول الأمم المتحدة إن الأوضاع في سوريا لا تفي بعد بالشروط الخاصة في العودة إليها بعد أكثر من سبع سنوات من الصراع الذي قتل مئات الآلاف منذ أن تحوّلت الانتفاضة ضد حكم الأسد إلى حرب أهلية.

وفيما عاد بعض اللاجئين السوريين يخشى الكثيرون ممن فرّوا من البلاد من الملاحقة والاضطهاد من حكومة الأسد.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت روسيا، التي ساعد جيشها الأسد في هزيمة مقاتلي المعارضة في أغلب أنحاء سوريا، أنها أنشأت مركزًا للاجئين في سوريا لمساعدتهم على العودة.

وقال لافرينتييف الذي التقى الأسد في دمشق أمس الأربعاء إن هناك لاجئين يعودون يوميًا إلى سوريا.

وأضاف خلال زيارة إلى لبنان “يدرك الناس عدم وجود تهديد من الحكومة ولا أجهزة الأمن الحكومية ويعودون لمنازلهم ولمناطقهم التي تخضع الآن لسيطرة الحكومة”.

وأجرى لافرينتييف محادثات اليوم الخميس في لبنان مع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري، وهناك 5.6 مليون لاجئ سوري مسجل في المنطقة من بينهم مليون في لبنان.

وقال لافرينتييف: “الناس يعودون.. إنها إشارة جيدة وعلامة جيدة لكل هؤلاء اللاجئين الذين لا يزالون في لبنان وفي الأردن وفي تركيا.. حان الوقت لإعادة النظر في الأمر واتخاذ قرار بالعودة”.

وأضاف أن الحكومة السورية “مستعدة بالفعل لقبول كل من يريدون العودة لديارهم”.