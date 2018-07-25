بومبيو يؤكد بأنه وجّه “شخصيًا” تحذيرًا إلى روسيا بشأن تدخلها في الانتخابات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أمام الكونغرس بأنّه وجه “شخصيًا” تحذيرًا إلى الروس من مغبة “التدخل” في الانتخابات بالولايات المتحدة.

وقال بومبيو، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ محاولًا التخفيف من الجدل القائم منذ القمة بين دونالد ترامب، وفلاديمير بوتين، في السادس عشر من تموز/يوليو الجاري، “قلت شخصيًا للروس وبشكل واضح بأنّه ستكون هناك تداعيات خطيرة للتدخل في عملياتنا الديمقراطية”.

وتابع أنّه “كما أكدنا بشكل واضح أنّ الكرة في الملعب الروسي”، معتبرًا أن الرئيس ترامب “واعٍ بشكل جيد للتحديات التي تطرحها روسيا للولايات المتحدة ولحلفائنا وشركائنا”.