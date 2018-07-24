زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكي: بوتين غير مرحب به في الكونغرس

نأى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، بالجمهوريين من دعوة الرئيس دونالد ترامب، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة واشنطن، مؤكدًا أن الأخير “غير مرحب به في الكونغرس”.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس، اليوم الثلاثاء عن ماكونيل.

وبحسب المصدر فإن زعيم الأغلبية، ماكونيل، ورئيس مجلس النواب بول ريان، أوضحا أن “بوتين غير مرحب به في الكابيتول (مبنى الكونغرس)”.

وذكر زعيم الجمهوريين في ذات السياق للوكالة أنه “ستتم دراسة عقوبات شديدة على روسيا حال حاولت التأثير على الانتخابات الرئاسية (المقبلة)”.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز قد كشفت الأسبوع الماضي أن الرئيس ترامب، طلب من مستشار الأمن القومي جون بولتون، دعوة بوتين لزيارة واشنطن الخريف المقبل.

وتأتي هذه الدعوة بعد قمة هلسنكي الفنلندية التي جمعت بين ترامب وبوتين، في وقت سابق يوليو/تموز الجاري، والتي أثارت جدلًا واسعًا بأمريكا، لم يستبعد خلالها ترامب تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية 2016.

وتوصلت تقارير استخباراتية أمريكية، خلال الأشهر الأخيرة، إلى “ضلوع روسيا في التدخل بالانتخابات الأمريكية”، فيما ظل ترامب يستبعد هذا التدخل طيلة أشهر.

وتنفي موسكو صحة اتهامها بالتدخل في الانتخابات التي انتهت بفوز الجمهوري ترامب على حساب منافسته الديمقراطية وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون.