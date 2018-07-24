ترامب: مستعدون للتوصل إلى “اتفاق حقيقي” بشأن برنامج إيران النووي

أبقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الباب مفتوحًا أمام إمكان التفاوض على اتفاق حول برنامج إيران النووي، وذلك بعد يومين من مهاجمته الجمهورية الإسلامية على “تويتر”.

وقال في كلمة لقدامى المحاربين في المعارك الخارجية: “سنرى ماذا سيحدث، لكننا مستعدون للتوصل إلى اتفاق حقيقي وليس الاتفاق الذي توصلت إليه الإدارة السابقة الذي يمثل كارثة”.

وكانت إيران رفضت، أمس الإثنين، تحذير ترامب الغاضب من أن طهران تجازف بمواجهة عواقب وخيمة “لم يشهد مثيلها من قبل عبر التاريخ سوى قلة” إذا هددت الولايات المتحدة.