قرار تاريخي للبرلمان الفلبيني بمنح مسلمي “مورو” حكمًا ذاتيًا

صادق مجلس النواب الفلبيني، الثلاثاء، على قانون يمنح الحكم الذاتي لمنطقة مينداناو، التي يعيش بها شعب مورو المسلم جنوبي البلاد.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من مصادقة مجلس الشيوخ الفلبيني على القانون ذاته، الذي يحمل اسم “قانون بانغسامورو الأساسي”.

وأفادت وسائل إعلام فلبينية، بأن القانون تم رفعه إلى الرئيس رودريغو دوتيرتيه للمصادقة عليه، وهي خطوة أخيرة كي يدخل حيز التنفيذ.

وقانون “بانغسامورو الأساسي” كان تتويجًا لاتفاق سلام وقع بين الحكومة الفلبينية و”جبهة مورو” الإسلامية قبل 4 سنوات، خلال فترة ولاية الرئيس السابق بينينو أكينو الثالث.

وسيترتب عليه إنشاء منطقة “بانغسامورو” ذات الحكم الذاتي في منطقة مينداناو.